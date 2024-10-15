Кадры спасения пропавшего в море на два месяца мужчины

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Рыбаки нашли у берегов Камчатки лодку с туристами, которые пропали два месяца назад. При этом из трех мужчин выжил только один — его брат и 16-летний племянник погибли.

Лодку нашел рыболовный траулер в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Туристы пропали два месяца назад — в августе они вышли из Хабаровского края и хотели доплыть до Сахалина, но пропали. Они дрейфовали в море 67 дней.

До этого лодку неоднократно искали спасатели и МЧС, но нашли случайно — экипаж одного из траулеров увидел ее на радаре. Сначала моряки приняли ее за буй или мусор, но потом обнаружили на месте лодку.