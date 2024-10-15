Полиция в Томске начала проверку после стрельбы рядом с участком

Полиция Томска начала проверку после видео со стрельбой по подросткам на самокатах, сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

Ранее телеграм-канал «Регион-70 Томск» опубликовал видео со стрельбой. На кадрах подросток выполняет трюки на самокате, затем звучит выстрел, после чего самокатчик и другой подросток, который снял видео, убегают.

В сообщении канала говорится, что стрельба произошла в районе ул. Вокзальная, 21. Отделение полиции находится в здании напротив, по адресу ул. Вокзальная, 4.

«По данному факту заявлений и сообщений в полицию не поступало», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления личностей участников произошедшего, отметили в МВД.

14 октября полиция Казани задержала посетителя кафе с травматическим оружием. Мужчина спровоцировал конфликт в заведении на Чистопольской улице.

По данным телеграм-канала Shot, спор между посетителями начался из-за того, что диджей отказался ставить музыку по заказу одного из посетителей. Тогда нетрезвый мужчина начал потасовку, а затем несколько раз выстрелил вверх из травматического оружия.