В Казани задержали мужчину после стрельбы в кафе
В Казани полицейские задержали посетителя кафе с травматическим оружием, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана изданию Tatar-inform.
Задержанный, предположительно, является участником конфликта, который произошел в кафе на Чистопольской улице. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили там вооруженного мужчину.
По данным телеграм-канала Shot, инцидент произошел в заведении Lafa Lounge. Конфликт начался из-за того, что диджей отказался ставить музыку по заказу одного из посетителей. Тогда нетрезвый мужчина начал потасовку, а затем несколько раз выстрелил вверх из травматического оружия.
Как пишет телеграм-канал Baza, конфликт спровоцировал именинник, который праздновал в Lafa Lounge свой день рождения. Он попросил исполнительницу спеть гимн России, но та отказалась, сказав, что такой композиции нет в репертуаре. Между посетителем и певицей возник конфликт, за девушку заступился молодой человек из другой компании по имени Никита. Ситуацию удалось ненадолго уладить, но вскоре именинник снова потребовал исполнить гимн, и опять за певицу заступился гость из другой компании. Как пишет Baza, Никиту задержали, но он утверждает, что стрелял кто-то из друзей именинника.
В середине сентября стрельба произошла у ресторана на юго-западе Москвы. По данным телеканала РЕН, стрельбу вели из травматического пистолета.
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