 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Казани задержали мужчину после стрельбы в кафе

В Казани полицейские задержали посетителя кафе с травматическим оружием, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана изданию Tatar-inform.

Задержанный, предположительно, является участником конфликта, который произошел в кафе на Чистопольской улице. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили там вооруженного мужчину.

По данным телеграм-канала Shot, инцидент произошел в заведении Lafa Lounge. Конфликт начался из-за того, что диджей отказался ставить музыку по заказу одного из посетителей. Тогда нетрезвый мужчина начал потасовку, а затем несколько раз выстрелил вверх из травматического оружия.

Как пишет телеграм-канал Baza, конфликт спровоцировал именинник, который праздновал в Lafa Lounge свой день рождения. Он попросил исполнительницу спеть гимн России, но та отказалась, сказав, что такой композиции нет в репертуаре. Между посетителем и певицей возник конфликт, за девушку заступился молодой человек из другой компании по имени Никита. Ситуацию удалось ненадолго уладить, но вскоре именинник снова потребовал исполнить гимн, и опять за певицу заступился гость из другой компании. Как пишет Baza, Никиту задержали, но он утверждает, что стрелял кто-то из друзей именинника.

В середине сентября стрельба произошла у ресторана на юго-западе Москвы. По данным телеканала РЕН, стрельбу вели из травматического пистолета.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Казань кафе травматическое оружие полиция стрельба
Материалы по теме
Полицейский получил ранение при стрельбе в кафе под Киевом
Общество
После потасовки у ресторана в Москве задержали 38 человек
Общество
У ресторана на юго-западе Москвы произошла стрельба
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Спасатели США уехали из зоны урагана из-за грузовиков с ополченцамиПолитика, 03:20
Юристы оценили перспективу сохранения браков по схеме примирения МинюстаОбщество, 03:00
Байден заявил о готовности к переговорам по сокращению ядерного арсеналаПолитика, 02:28
Фигурантами дела экс-мэра Сочи стали врач, учительница и юристПолитика, 02:07
В Казани задержали мужчину после стрельбы в кафеОбщество, 02:06
Премьер Исландии объявил о роспуске правительстваПолитика, 01:23
В США заметили загадочный рой дронов над крупнейшей военно-морской базойПолитика, 01:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как россияне стали есть почти 100 кг мяса в год. ИнфографикаЭкономика, 01:01
В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на ТрампаПолитика, 00:44
В город под Алма-Атой ввели нацгвардию после убийства подросткаОбщество, 00:05
Экономисты оценили рынок отмывания денег в России в ₽2 трлнЭкономика, 00:00
WP узнала, что ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в ИзраилеПолитика, 13 окт, 23:48
Сотрудники военкомата под Киевом устроили проверку мужчин после концертаПолитика, 13 окт, 23:36
В Зимбабве выявили первых двух пациентов с оспой обезьянОбщество, 13 окт, 23:05