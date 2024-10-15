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Политика ,  
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В Кремле рассказали, поедет ли Путин на конференцию по климату в Баку

Песков: решение об участии Путина в климатической конференции ООН еще не принято

В Кремле еще не приняли решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку. Однако Россия обязательно будет представлена, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил всех лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во время саммита организации в Астане в июле на климатическую конференцию ООН COP29 в Баку.

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Политика
Ильхам Алиев

COP29 — это ежегодное мероприятие, которое организуется в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC). В 2024 году мероприятие пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Цель конференции — обсудить научные, технические и политические аспекты изменения климата, а также разработать и принять решения, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и приспособление к негативным последствиям изменения климата.

Ожидается, что в климатической конференции ООН COP29 в Баку примут участие более 80 тыс. гостей, в том числе главы государств и правительств свыше 50 стран.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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