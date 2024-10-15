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Общество ,  
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Мужчина выжил после двух месяцев дрейфования на лодке в Охотском море

В Охотском море нашли катамаран с пропавшими два месяца назад людьми. Из трех человек выжил один, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, 9 августа 2024 года двое мужчин и пятнадцатилетний подросток — сын одного из них — на лодке катамаранного типа «Байкат 470» отправились от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив.

Через время связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным. Было возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Единственный выживший из пассажиров катамарана сейчас находится в шоковом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру. Он рассказал, что у них заглох мотор, из-за этого катамаран стал неуправляем. По данным агентства, мужчину спасли рыбаки, скоро его доставят в Магадан.

В МЧС сообщили об обнаружении пропавших на Камчатке туристов
Общество
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Ранее летом специалисты спасательной службы достали из воды мужчину, который 18 часов дрейфовал в Белом море. В Двинском заливе, когда бушевал шторм, перевернулись две резиновые лодки. Один из двоих мужчин сумел перевернуть обратно свою лодку, и к утру его прибило к острову, он добрался до военной части и смог позвонить спасателям. Специалисты МЧС нашли второго пострадавшего в середине Двинского залива, в 25 км от берега.

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Теги
катамаран Охотское море Камчатский край пропавшие без вести
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