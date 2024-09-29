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Общество ,  
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Япония отправила в Китай двух гигантских панд

Двух гигантских панд из зоопарка Уэно в Токио отправили чартерным рейсом в Китай из международного аэропорта Нарита, сообщает агентство Kyodo.

Речь идет 19-летних самце Лили и самке Синьсинь. По прилете их доставят в Китайский центр по сохранению и исследованию гигантских панд в провинции Сычуань.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

Панды родились там в 2005 году. В Уэно их доставили в 2011 году на время — для проведения селекционных исследований.

Все панды мира принадлежат Китаю. Страны могут брать панд в аренду. Для этого они платят китайской стороне от $250 тыс. до $1 млн за каждую пару особей.

Решение об отправке животных на родину было принято в связи с ухудшением их здоровья. В частности, у панд наблюдалось высокое давление.

Ранее стало известно, что в Китай вернутся еще две панды — из Финляндии. Страна приняла решение передать животных Луми и Пюрю обратно из-за сложного финансового положения.

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Токио зоопарк панда Китай
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