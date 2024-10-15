Канада и Индия объявили о взаимной высылке шести дипломатов

Власти Канады выслали шесть индийских дипломатов, включая верховного комиссара, в связи с расследованием убийства сикхского активиста и канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара. Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады.

«Министерство иностранных дел Канады сегодня объявило, что шесть индийских дипломатов и консульских работников получили уведомления о выдворении из Канады в связи с целенаправленной кампанией против канадских граждан, которую проводят связанные с правительством Индии агенты», — говорится в документе.

Согласно заявлению канадского МИДа, у властей появилась информация о том, что индийские дипломаты причастны к неким противоправным действиям в отношении канадцев. Однако они не стали отказываться от дипломатического и консульского иммунитета и сотрудничать со следствием, и дипломатов решили выслать.

Правительство Индии называет нелепыми эти обвинения и обвиняет премьер-министра Канады Джастина Трюдо в преднамеренном очернении страны «ради политической выгоды». Министерство иностранных дел Индии, в свою очередь, заявило, что высылает исполняющего обязанности верховного комиссара Канады и пятерых других дипломатов. Им было приказано покинуть страну до конца субботы, 19 октября.