Канада и Индия объявили о взаимной высылке шести дипломатов
Власти Канады выслали шесть индийских дипломатов, включая верховного комиссара, в связи с расследованием убийства сикхского активиста и канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара. Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады.
«Министерство иностранных дел Канады сегодня объявило, что шесть индийских дипломатов и консульских работников получили уведомления о выдворении из Канады в связи с целенаправленной кампанией против канадских граждан, которую проводят связанные с правительством Индии агенты», — говорится в документе.
Согласно заявлению канадского МИДа, у властей появилась информация о том, что индийские дипломаты причастны к неким противоправным действиям в отношении канадцев. Однако они не стали отказываться от дипломатического и консульского иммунитета и сотрудничать со следствием, и дипломатов решили выслать.
Правительство Индии называет нелепыми эти обвинения и обвиняет премьер-министра Канады Джастина Трюдо в преднамеренном очернении страны «ради политической выгоды». Министерство иностранных дел Индии, в свою очередь, заявило, что высылает исполняющего обязанности верховного комиссара Канады и пятерых других дипломатов. Им было приказано покинуть страну до конца субботы, 19 октября.
Хардип Сингх Ниджара выступал за независимость индийского региона Халистан. Власти Индии в 2020 году признали его террористом. В Канаде Ниджар считался лидером местной общины сикхов.
В июне 2023 года Хардип Сингх Ниджара был убит в канадском городе Суррей. Первой на индийские спецслужбы как на организаторов преступления, которое все еще расследуется полицией, указала Всемирная сикхская организация Канады.
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