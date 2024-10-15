МВД: полицейские в Стерлитамаке задержали бросившегося на них с ножом мужчину

Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом на крыше ТЦ в Стерлитамаке

В Стерлитамаке мужчина забрался на крышу торгового центра и набросился с ножом на полицейских, приехавших на вызов. Чтобы задержать злоумышленника, сотрудникам МВД пришлось открыть огонь, сообщила пресс-служба ведомства по Республике Башкортостан.

Около 23:00 (21:00 мск) 14 октября в полицию поступило сообщение от работников одного из торговых центров Стерлитамака о хулиганящем мужчине.

Прибывшие полицейские попытались его успокоить. Однако мужчина вел себя «неадекватно и агрессивно», не реагировал на попытки успокоить его и забрался на крышу ТЦ.

«Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с законом «О полиции» было применено табельное оружие. Нападавший получил ранение», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно закону «О полиции», полицейский имеет право применять огнестрельное оружие, в частности, для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а также для защиты от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья.

Сейчас пострадавшему полицейскому и задержанному оказывается медицинская помощь. Устанавливаются личность злоумышленника и обстоятельства происшествия.