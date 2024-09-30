Полиция задержала напавшего с ножом на пассажира московского метро

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажира Московского метрополитена в вагоне поезда, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, конфликт между двумя мужчинами произошел в вагоне электропоезда, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. На видео показано, как один из них (позже выяснилось, что это житель столицы) достал нож и нанес оппоненту (приезжему из Волгоградской области) резаную рану шеи.

Как только поезд прибыл на станцию, правонарушитель вышел из вагона и скрылся, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Через несколько часов оперативники нашли подозреваемого и задержали по месту жительства. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Минувшей весной другой пассажир столичной подземки напал с ножом на девушку за отказ проводить ее до дома.

По данным прокуратуры, молодой человек нанес девушке множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки. Злоумышленник попытался скрыться, но пассажирам удалось самостоятельно задержать его и затем передать прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов.

Позже задержанному предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), его заключили под стражу. О состоянии пострадавшей ведомство ничего не сообщило.