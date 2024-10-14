Дипломатов в посольстве России в Норвегии сократили по требованию Осло

Фото: Генеральное консульство России на Шпицбергене

Посольство России сократило дипломатический состав по требованию норвежской стороны, в Генеральном консульстве России на Шпицбергене остается только один дипломат, сообщила пресс-служба дипмиссии.

«По требованию норвежской стороны дипломатический состав российских загранучреждений в Норвегии сокращается с 17 октября 2024 года. При этом в составе Генерального консульства на Шпицбергене остается только один дипломат», — говорится в сообщении.

В Генконсульстве уточнили, что в связи с этим функционал дипмиссии с 15 октября будет временно ограничен «по причинам технического характера». В частности, будет временно приостановлено проведение консульского приема в Баренцбурге и выездных консульских обслуживаний в Лонгиербюене и Пирамиде.

В конце сентября министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель сообщила, что правительство Норвегии готово закрыть границу с Россией «в кратчайшие сроки». Норвежские власти рассматривают возможность построить на границе с Россией забор, аналогичный ограждению, которое возводят в Финляндии.

Финские власти решили построить забор на границе с Россией в 2022 году, объяснив это изменением ситуации с безопасностью в стране. В сентябре 2023 года был открыт первый участок ограждения длиной 3 км. После наплыва нелегальных мигрантов позже в том же году Финляндия закрыла все погранпункты на границе с Россией и решила усовершенствовать забор. Согласно плану ограждение протяженностью около 200 км и высотой примерно 3,5 м будет готово к концу 2026 года.

Вдоль российско-норвежской границы существует старый забор, построенный в 1954 году, его протяженность составляет около 150 км.