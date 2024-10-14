В Архангельске мужчина разгромил автобус и распылил в нем огнетушитель

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В Архангельске мужчина устроил погром в автобусе и некоторое время удерживал в нем женщину, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщение об инциденте поступило около 15:30 мск. По данным полиции, мужчина распылил в автобусе огнетушитель, разбил несколько стекол и удерживал женщину, которая «являлась его знакомой». В ведомстве уточнили, что она «зашла в автобус вместе с ним, а после скрылась с места происшествия», правоохранители ее разыскивают.

Мужчину, разгромившего общественный транспорт, задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции. Детали произошедшего выясняются.

Baza пишет, что задержанный — 37-летний Алексей П., который «пару недель назад» вернулся с военной операции на Украине. По данным телеграм-канала, он и его спутница оплатили проезд и прошли в салон, однако через некоторое время у мужчины «начались галлюцинации из-за посттравматического стрессового расстройства» (ПТСР. — РБК)».

Как сообщает Baza, мужчина разбил молотком безопасности несколько стекол, ламп, а также потолок, «пытаясь выбраться из автобуса». Водитель в это время остановил движение, и пассажиры выбежали на тротуар.

Помимо ПТСР правоохранители рассматривают версию, в соответствии с которой задержанный «принял запрещенные вещества», отмечает телеграм-канал. По его информации, ранее он был трижды судим и «употреблял наркотики».