 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Архангельске мужчина разгромил автобус и распылил в нем огнетушитель

Фото: tkriko / VK
Фото: tkriko / VK

В Архангельске мужчина устроил погром в автобусе и некоторое время удерживал в нем женщину, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщение об инциденте поступило около 15:30 мск. По данным полиции, мужчина распылил в автобусе огнетушитель, разбил несколько стекол и удерживал женщину, которая «являлась его знакомой». В ведомстве уточнили, что она «зашла в автобус вместе с ним, а после скрылась с места происшествия», правоохранители ее разыскивают.

Мужчину, разгромившего общественный транспорт, задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции. Детали произошедшего выясняются.

Baza пишет, что задержанный — 37-летний Алексей П., который «пару недель назад» вернулся с военной операции на Украине. По данным телеграм-канала, он и его спутница оплатили проезд и прошли в салон, однако через некоторое время у мужчины «начались галлюцинации из-за посттравматического стрессового расстройства» (ПТСР. — РБК)».

Летевший в Москву самолет сел в Красноярске из-за дебошира на борту
Общество
Фото:Владимир Третьяков / Shutterstock

Как сообщает Baza, мужчина разбил молотком безопасности несколько стекол, ламп, а также потолок, «пытаясь выбраться из автобуса». Водитель в это время остановил движение, и пассажиры выбежали на тротуар.

Помимо ПТСР правоохранители рассматривают версию, в соответствии с которой задержанный «принял запрещенные вещества», отмечает телеграм-канал. По его информации, ранее он был трижды судим и «употреблял наркотики».

Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Блогера Михаила Литвина арестовали за драку

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Архангельск МВД новости Автобус пассажиры погром
Материалы по теме
В Москве 2 человека пострадали при наезде автобуса на решетку канализации
Общество
В Раменском водитель автобуса избил подростка из-за неоплаченного проезда
Общество
В Подмосковье мужчина отказался платить за поездку и избил водителя такси
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 17:35
Дипломатов в посольстве России в Норвегии сократили по требованию ОслоПолитика, 22:56
Основательницу «Русского продукта» потребовали приговорить к 20 годамОбщество, 22:52
Минфин поднимет акциз на сладкую газировку без снижения порога по сахаруБизнес, 22:44
В Архангельске мужчина разгромил автобус и распылил в нем огнетушительОбщество, 22:41
Данные об убийстве повесившей флаг России в Одессе оказались фейкомПолитика, 22:15
Вильфанд назвал срок окончания бархатного сезона на курортах Черного моряОбщество, 22:05
«Спартак» без Жамнова разгромно проиграл «Динамо» в московском дерби КХЛСпорт, 21:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве из-за снегопада начали падать деревьяОбщество, 21:54
Зеленский заявил о пяти днях атак на оборону ВСУ в Курской областиПолитика, 21:50
В Ленобласти средства на праздники перенаправят на нужды военной операцииПолитика, 21:43
Зеленский заявил о включении КНДР в конфликт на стороне РоссииПолитика, 21:33
МИД посоветовал Южной Корее серьезно отнестись к предупреждениям КНДРПолитика, 21:17
Как Маврикий стал для Индии главным иностранным инвесторомОтрасли, 21:11
Минфин определился с налогами по замещенным евробондамФинансы, 21:04