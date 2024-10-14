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Политика ,  
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В Португалии эвакуировали посольство Украины из-за сообщения о бомбе

Фото: Tiago Petinga / EPA / ТАСС
Фото: Tiago Petinga / EPA / ТАСС

Сотрудников посольства Украины в столице Португалии Лиссабоне эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщает PortugalToday.news.

По данным издания, дипмиссия в 11:40 по местному времени (13:40 мск) получила электронное письмо, в котором говорилось, что в здании заложена бомба. Отправитель сообщал, что приведет ее в действие дистанционно в течение дня.

После этого на место прибыли специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ. Полиция не уточнила, сколько человек были эвакуированы из здания посольства.

На Украине прошла волна массового «минирования» органов власти
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Фото:Юлия Овсянникова / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В тот же день, 14 октября, украинская полиция сообщила, что анонимные сообщения о минировании поступили на электронные почты органов центральной власти, местного самоуправления и других объектов по всей Украине.

«РБК Украина» писал, что силовики проводят проверки в Киеве, Черниговской, Житомирской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях и других регионах. Среди «заминированных» объектов — украинские Минкультуры, Высший совет правосудия, городские рады, школы и т.д. Издание «Лига.net» также сообщило о получении письма о минировании своего офиса в Киеве, после проверки оказалось, что «все чисто».

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Теги
Португалия Лиссабон эвакуация посольство Украина бомба
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