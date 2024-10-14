В Петербурге подростки забрались на колесницу на арке Главного штаба
Трое подростков забрались на скульптуру «Колесница Славы», расположенную на арке Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
Полиция задержала подростков 16, 14 и 13 лет. Инспекторы в отделе МВД провели с ними профилактическую работу.
В отношении старшего подростка был составлен административный протокол по статьям о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима на охраняемом объекте (ст. 20.1 и 20.17 КоАП).
Задержанных передали законным представителям, которым объявили официальное предостережение.
Главный штаб — историческое здание, построенное на Дворцовой площади в первой половине XIX века. На арке штаба на высоте 36 м располагается «Колесница Славы», которая была установлена в 1828 году.
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