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В Петербурге подростки забрались на колесницу на арке Главного штаба

В Петербурге подростки забрались на колесницу на арке Главного штаба
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Трое подростков забрались на скульптуру «Колесница Славы», расположенную на арке Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

Полиция задержала подростков 16, 14 и 13 лет. Инспекторы в отделе МВД провели с ними профилактическую работу.

В отношении старшего подростка был составлен административный протокол по статьям о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима на охраняемом объекте (ст. 20.1 и 20.17 КоАП).

Задержанных передали законным представителям, которым объявили официальное предостережение.

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Главный штаб — историческое здание, построенное на Дворцовой площади в первой половине XIX века. На арке штаба на высоте 36 м располагается «Колесница Славы», которая была установлена в 1828 году.

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Санкт-Петербург Дворцовая площадь Главный штаб скульптура подростки
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