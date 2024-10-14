Глава Минсельхоза рассказала, что ест вместо хлеба
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что вместо хлеба ест пастилу. Об этом она сообщила на пленарной сессии форума «Сделано в России», видеозапись сессии опубликована на сайте форума.
«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть белевская пастила. Коломенскую я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», — с этих слов Лут начала свое выступление, отвечая на речь предыдущего спикера, основателя компании «Белевская пастильная мануфактура» Николая Семерни.
Министр признала пастилу «нашим знаковым продуктом, о котором, безусловно, должен узнать весь мир». Также Лут назвала три группы товаров, на которые приходится больше 80% экспорта сельскохозяйственной продукции России, а именно: зерновые, масло и жир, рыба.
Лут отметила, что с 2018 года экспорт России увеличился как в денежном эквиваленте на $18,5 млрд, так и в тоннаже — на 25 млн т.
«Мы по итогам 2023 года, возможно, если выйдут общие цифры по другим странам, вошли в тройку лидеров-поставщиков продовольствия в мире именно в тоннаже», — уточнила министр.
При этом она добавила, что по объему в денежном выражении российский экспорт находится на 16-м месте. Лут признала, что «разрыв <...> большой, все равно есть над чем работать».
Лут выступила на пленарной сессии «Карта российского экспорта. Маршрут построен», на которой участники обсудили вопросы развития российского экспорта в новых условиях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вошла в топ экспортеров продуктов питания.
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