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Экономика ,  
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Глава Минсельхоза рассказала, что ест вместо хлеба

&laquo;Белевская пастильная мануфактура&raquo; в городе Белев, Тульская область
«Белевская пастильная мануфактура» в городе Белев, Тульская область (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что вместо хлеба ест пастилу. Об этом она сообщила на пленарной сессии форума «Сделано в России», видеозапись сессии опубликована на сайте форума.

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть белевская пастила. Коломенскую я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», — с этих слов Лут начала свое выступление, отвечая на речь предыдущего спикера, основателя компании «Белевская пастильная мануфактура» Николая Семерни.

Министр признала пастилу «нашим знаковым продуктом, о котором, безусловно, должен узнать весь мир». Также Лут назвала три группы товаров, на которые приходится больше 80% экспорта сельскохозяйственной продукции России, а именно: зерновые, масло и жир, рыба.

Лут отметила, что с 2018 года экспорт России увеличился как в денежном эквиваленте на $18,5 млрд, так и в тоннаже — на 25 млн т.

«Мы по итогам 2023 года, возможно, если выйдут общие цифры по другим странам, вошли в тройку лидеров-поставщиков продовольствия в мире именно в тоннаже», — уточнила министр.

При этом она добавила, что по объему в денежном выражении российский экспорт находится на 16-м месте. Лут признала, что «разрыв <...> большой, все равно есть над чем работать».

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Лут выступила на пленарной сессии «Карта российского экспорта. Маршрут построен», на которой участники обсудили вопросы развития российского экспорта в новых условиях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вошла в топ экспортеров продуктов питания.

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АПК сельхозпродукция Оксана Лут Сделано в России экспорт
Оксана Лут фото

Оксана Лут

министр сельского хозяйства России
25 февраля 1979 года
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