Путин заявил, что Россия вошла в топ экспортеров продуктов питания

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии экспорта». Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«По некоторым направлениям — например, по поставкам продуктов питания — Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров», — сказал глава государства.

При этом президент призвал еще увеличить несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения.

«С 2001 по 2023 год объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза. Это хороший результат, четыре раза, не какие-то проценты, а четыре раза — с $36 млрд до $148 млрд. Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще на самом деле не так уж и много», — подчеркнул Путин.

По итогам 2023 года ведущим импортером российской сельскохозяйственной продукции стал Китай ($7,6 млрд), следует из данных Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза «Агроэкспорт». Второе место заняла Турция ($5 млрд), потом Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($2,8 млрд) и Египет ($2,5 млрд).

Наибольшую долю в стоимостном объеме экспорта российских аграриев по итогам 2023 года занял экспорт зерновых (37,4%), далее следуют масложировая (19,5%) и прочая продукция АПК (15%), рыба и морепродукты (12,5%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (11,5%), мясная и молочная продукция (4,2%).