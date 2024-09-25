 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Путин заявил, что Россия вошла в топ экспортеров продуктов питания

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии экспорта». Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«По некоторым направлениям — например, по поставкам продуктов питания — Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров», — сказал глава государства.

При этом президент призвал еще увеличить несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения.

«С 2001 по 2023 год объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза. Это хороший результат, четыре раза, не какие-то проценты, а четыре раза — с $36 млрд до $148 млрд. Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще на самом деле не так уж и много», — подчеркнул Путин.

Экспорт рыбы из России за восемь месяцев снизился на 13%
Экономика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

По итогам 2023 года ведущим импортером российской сельскохозяйственной продукции стал Китай ($7,6 млрд), следует из данных Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза «Агроэкспорт». Второе место заняла Турция ($5 млрд), потом Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($2,8 млрд) и Египет ($2,5 млрд).

Наибольшую долю в стоимостном объеме экспорта российских аграриев по итогам 2023 года занял экспорт зерновых (37,4%), далее следуют масложировая (19,5%) и прочая продукция АПК (15%), рыба и морепродукты (12,5%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (11,5%), мясная и молочная продукция (4,2%).

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин экспорт продукты питания
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Чем для российского экспорта важны рынки ЕАЭС
Экономика
Почему у России хорошие перспективы для экспорта органической продукции
Экономика
Экспорт российской нефти упал до минимума за месяц
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 17:52
Сын Мадянова рассказал, где пройдут похороны актераОбщество, 19:56
Суд вернул полиции дело пастора Шварцкопфа и отпустил егоОбщество, 19:48
Путин предложил изменить ядерную доктрину России⁠Политика, 19:47
Экс-главред Brief заявил, что больше не имеет влияния на телеграм-каналОбщество, 19:36
На Татьяну Фельгенгауэр завели дело из-за отсутствия маркировки иноагентаПолитика, 19:34
Как работают кредиты в криптосервисах. В чем отличие от банковКрипто, 19:27
«Спартак» обыграл чемпиона КХЛСпорт, 19:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
PetroVietnam обжалует решение суда по спору с «Силовыми машинами»Экономика, 19:15
Илон Маск опроверг слухи о романе с премьером Италии Джорджей МелониОбщество, 19:13
Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на УкраинеПолитика, 18:59
Вратарь «Зенита» Кержаков получил травмуСпорт, 18:58
Зеленский назвал КНДР и Иран сообщниками России в конфликте на УкраинеПолитика, 18:56
Кремль анонсировал начало совещания Совбеза по ядерному сдерживаниюПолитика, 18:52
Дюмин заявил, что ВСУ скоро вытеснят из Курской областиПолитика, 18:43