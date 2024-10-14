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Военная операция на Украине ,  
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Посланник Ватикана по Украине встретился с Лавровым в Москве

Сюжет
Военная операция на Украине
Маттео Дзуппи и&nbsp;Сергей Лавров
Маттео Дзуппи и Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Посланник Ватикана по урегулированию украинского конфликта кардинал Маттео Дзуппи провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Об этом РБК сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она не привела подробности встречи дипломатов. В МИДе рассказали, что Лавров и Дзуппи «подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня».

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Маттео Дзуппи

Дзуппи прибыл в Москву днем 14 октября. Это его вторая поездка в Россию. В предыдущий раз кардинал приезжал в Москву в июне 2023 года. Тогда он встретился с патриархом Кириллом, а также провел переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым.

МИД России, комментируя усилия Ватикана по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивал, что Москва будет работать со всеми, кто выступает за урегулирование кризиса на Украине с учетом российских условий.

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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