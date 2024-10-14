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Военная операция на Украине ,  
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Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

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Военная операция на Украине
Маттео Дзуппи
Маттео Дзуппи (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Посланник Ватикана по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву, сообщат «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Незадолго до этого итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники сообщило, что Дзуппи прибудет в российскую столицу в ближайшие часы.

В МИД России подтвердили РБК, что Дзуппи прибыл в Москву, у него состоялись переговоры с главой ведомства Сергеем Лавровым.

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Маттео Дзуппи

Дзуппи стал кардиналом в 2019 году по решению папы римского Франциска. Он был одним из четырех посредников в ходе двухлетних переговоров в Риме, которые привели к заключению мирных соглашений и положили конец гражданской войне в Мозамбике в 1992-м. Летом прошлого года кардинал посетил Москву и Киев.

В июне 2024-го Дзуппи заявил, что миссия Ватикана по ослаблению напряженности конфликта на Украине продолжается. В Кремле подчеркнули, что высоко ценят стремление папы римского внести вклад в прекращение конфликта.

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Ватикан Папа римский мирное урегулирование Украниа
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