В Грозном прилетевший из Ирана самолет приземлился на строящуюся полосу

Фото: prokutp / Telegram

Прилетевший из Тегерана самолет иранской авиакомпании Mahan Air приземлился в Грозном на строящуюся взлетно-посадочную полосу, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

По данным ведомства, при посадке никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.

Предварительно, инцидент произошел из-за того, что пилоты перепутали полосу, рассказали ТАСС в грозненском аэропорту. Телеграм-канал Baza пишет, что на борту самолета находились 34 пассажира и 12 членов экипажа.

В сентябре на аэродроме в городе Бугульма в Татарстане самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м. Он выполнял учебный полет. На борту находились пилот и ученик, они не пострадали. Воздушное судно получило незначительные повреждения.