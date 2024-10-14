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Общество ,  
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В Грозном прилетевший из Ирана самолет приземлился на строящуюся полосу

Фото: prokutp / Telegram
Фото: prokutp / Telegram

Прилетевший из Тегерана самолет иранской авиакомпании Mahan Air приземлился в Грозном на строящуюся взлетно-посадочную полосу, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

По данным ведомства, при посадке никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.

Предварительно, инцидент произошел из-за того, что пилоты перепутали полосу, рассказали ТАСС в грозненском аэропорту. Телеграм-канал Baza пишет, что на борту самолета находились 34 пассажира и 12 членов экипажа.

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В сентябре на аэродроме в городе Бугульма в Татарстане самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м. Он выполнял учебный полет. На борту находились пилот и ученик, они не пострадали. Воздушное судно получило незначительные повреждения.

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Грозный Тегеран Иран самолет взлетно-посадочная полоса Чечня прокуратура
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