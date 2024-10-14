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Военная операция на Украине ,  
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Российский военный рассказал о потерях в самом начале военной операции

Военный Кузьмичев рассказал о потерях и ранах в первые дни военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Первые потери на военной операции российская армия понесла почти сразу после пересечения российско-украинской границы 24 февраля 2022 года, рассказал участник военной операции на Украине старший сержант Дмитрий Кузьмичев в интервью ТАСС.

«За день до начала специальной военной операции меня посещали мысли о том, как жалко, что я не успел написать завещание. Это то, о чем я больше всего сожалел, потому что я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — рассказал он.

Так, по словам военного, первые потери он увидел уже через десять минут после пересечения границы. На второй день Кузьмичев и сам получил ранение, однако продолжил выполнять боевые задачи. Как уточняет ТАСС, впоследствии он получит за это медаль «За отвагу». На третьи сутки после начала военной операции его самолетом эвакуировали в Москву.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». Власти Украины после начала боевых действий ввели на всей территории страны военное положение.

В первый раз российская сторона назвала свои потери 2 марта 2022 года. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, погибли 498 российских военнослужащих. Во второй и последний раз ведомство отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года, тогда они составили 5937 человек.

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Военная операция на Украине российские военные потери
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