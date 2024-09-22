Пожарный погиб при взрыве дрона в ЛНР
В Луганской народной республике (ЛНР) из-за детонации беспилотника погиб пожарный, еще два сотрудника МЧС получили ранения, сообщила пресс-служба ведомства.
При падении дрона в Новоайдарском муниципальном округе загорелась сухая трава, а во время тушения пожара взорвалась его боевая часть.
«Травмы, несовместимые с жизнью, получил пожарный Вячеслав Глазунов», — добавили в МЧС. Ему было 34 года. В ведомстве выразили соболезнования близким погибшего.
Кроме того, командир отделения Сергей Руденко и пожарный Николай Кулинченко попали в больницу с осколочными ранениями.
Ранее, 19 августа, в ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника на пожарный автомобиль. Их госпитализировали.
После начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
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