Пожарный погиб при взрыве дрона в ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) из-за детонации беспилотника погиб пожарный, еще два сотрудника МЧС получили ранения, сообщила пресс-служба ведомства.

При падении дрона в Новоайдарском муниципальном округе загорелась сухая трава, а во время тушения пожара взорвалась его боевая часть.

«Травмы, несовместимые с жизнью, получил пожарный Вячеслав Глазунов», — добавили в МЧС. Ему было 34 года. В ведомстве выразили соболезнования близким погибшего.

Кроме того, командир отделения Сергей Руденко и пожарный Николай Кулинченко попали в больницу с осколочными ранениями.

Ранее, 19 августа, в ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника на пожарный автомобиль. Их госпитализировали.

После начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.