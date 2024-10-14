В Одессе сообщили о повреждениях в порту после взрывов

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В Одессе произошли взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Он призвал горожан оставаться в безопасных местах. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога, к моменту публикации материала ее отменили.

Глава военной областной администрации Олег Кипер позднее сообщил, что повреждения получила припортовая инфраструктура.

Взрывы также раздались в Херсоне, сообщил 24-й канал. По его данным, они прогремели дважды с разницей в 20 минут. Российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра в ноябре 2022 года, до этого они контролировали его с марта того же года.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.