Нарышкин к 70-летию освоения целины в СССР назвал причины его неудачи

Виталий Нарышкин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Поздний СССР был вынужден импортировать зерно, потому что устаревшие технологии, которые применяли для освоения целины при Никите Хрущеве, нанесли серьезный вред почвам и привели к катастрофическому падению урожайности. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном истории освоения целины. Видеозапись заседания опубликована на YouTube-канале РИО.

«Имевшиеся в ту пору технологии не позволяли эксплуатировать целинные земли вдолгую — экстенсивные способы хозяйствования привели к деградации почв и катастрофическому снижению урожайности. Спустя несколько лет Советский Союз вынужденно начал закупать зерно за рубежом», — сказал в своем докладе Нарышкин.

В 2024 году исполнилось 70 лет с начала освоения целины. Нарышкин рассказал краткую историю процесса, уточнив, что его реализацию запустили события Великой Отечественной войны.

В послевоенный период власти СССР рассматривали несколько вариантов решения продовольственного вопроса, начиная «от возведения гигантских гидротехнических сооружений до высадки многокилометровых лесополос в степях». Выбор остановили именно на освоении целины, которое при поддержке других мер позволило собирать «рекордные для страны урожаи зерновых».

Однако из-за отсталых технологий подъем был краткосрочным, и вскоре Советский Союз начал закупать зерно за рубежом.

Вместе с тем Нарышкин отметил, что «покорение целины никак нельзя считать ошибкой». Также он выразил мнение о том, что освещение истории развития сельского хозяйства Советского Союза может «стать общим приоритетом и Российского исторического общества, и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации».

Круглый стол, посвященный конкретному периоду истории сельскохозяйственной отрасли России, прошел 14 октября в доме РИО. 13 октября в России отмечали День работника сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин поздравил трудящихся в этой отрасли и пообещал восстановить все, что было разрушено на приграничных территориях, Курской, Белгородской и Брянской областей, а также республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.