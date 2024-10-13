Путин пообещал аграриям приграничья восстановить все, что было разрушено
Все, что было разрушено и повреждено в приграничных и новых регионах России, будет восстановлено, заявил президент Владимир Путин в видеопоздравлении работников агропромышленного комплекса (АПК) с профессиональным праздником.
Он выразил «особые слова признательности» аграриям приграничных российских регионов — Курской, Белгородской и Брянской областей, а также республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
«В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено», — пообещал президент.
Ежегодно во второе воскресенье октября в России празднуется День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году праздник выпал на 13 октября.
Приграничные области и новые российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов, власти неоднократно сообщали о повреждениях промышленных объектов в результате ударов украинских военных. В начале августа ВСУ зашли в Курскую область, там продолжаются бои.
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