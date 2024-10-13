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Военная операция на Украине ,  
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Путин пообещал аграриям приграничья восстановить все, что было разрушено

Путин пообещал аграриям из приграничья и новых регионов все «отстроить»
Сюжет
Военная операция на Украине

Все, что было разрушено и повреждено в приграничных и новых регионах России, будет восстановлено, заявил президент Владимир Путин в видеопоздравлении работников агропромышленного комплекса (АПК) с профессиональным праздником.

Он выразил «особые слова признательности» аграриям приграничных российских регионов — Курской, Белгородской и Брянской областей, а также республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

«В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено», — пообещал президент.

Ежегодно во второе воскресенье октября в России празднуется День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году праздник выпал на 13 октября.

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Приграничные области и новые российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов, власти неоднократно сообщали о повреждениях промышленных объектов в результате ударов украинских военных. В начале августа ВСУ зашли в Курскую область, там продолжаются бои.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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