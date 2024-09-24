В Свердловской области депутат сбил женщину на пешеходе и скрылся

Фото: МО МВД России «Кушвинский»

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку после наезда водителя на женщину в городе Кушва, сообщили РБК в управлении ведомства по региону.

По данным портала E1.ru, за рулем автомобиля находился депутат местной гордумы Михаил Потапов.

«Водитель Haval допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего водитель скрылся с места ДТП», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Виновника аварии задержали в течение получаса, им оказался 40-летний местный житель. В ходе теста в его организме нашли следы алкоголя, отметили в ГАИ.

По факту аварии инспекторы составили три административных протокола:

по ст. 12.18 КоАП — за непредставление преимущества в движении пешеходу;

по ч. 3 ст. 12.27 КоАП — за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием;

по ч. 2 ст. 12.24 КоАП — за нарушение ПДД, повлекшее причинение здоровья потерпевшему.

Пострадавшую в ДТП госпитализировали с переломом ноги и ушибами.