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Военная операция на Украине ,  
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Основатель Pink Floyd заявил о выставлении Западом Путина в дурном свете

Сюжет
Военная операция на Украине

Сооснователь и экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Запад пытается выставить его и президента России Владимира Путина «плохими парнями». Об этом он рассказал в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, отрывок интервью опубликовали «РИА Новости».

На Западе Путина считают «плохим» в рамках развернувшейся моральной борьбы между добром и злом, считает Уотерс.

«Они вынуждены представлять меня, Владимира Путина и многих других в качестве плохих парней. Потому что они понимают, что эта битва продолжается», — сказал он.

По мнению музыканта, в мире происходит экзистенциальная битва за сохранение души человечества. Западные правительства выставляют в негативном свете тех, кто с ними не согласен в этой борьбе, уверен певец.

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил о готовности выступить в России
Политика
Роджер Уотерс

Уотерс также подчеркнул, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. По его словам, ему уже предлагали выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Однако организовать концертный тур — непростое дело, поскольку его компания состоит из почти 170 человек, а оборудование перевозят 30 тягачей с прицепами, добавил музыкант.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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