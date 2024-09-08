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Общество ,  
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Бастрыкин затребовал доклад о массовой драке на Кубани из-за девушки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о массовой драке в Северском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба Следкома.

По данным СК, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности.

Накануне возле Дома культуры в поселке Афипском произошла массовая драка, в которой, по разным оценкам, участвовали от 40 до 60 человек. Местные власти рассказали, что конфликт произошел из-за девушки, никто из участников конфликта не получил серьезных травм.

После драки более 40 человек были доставлены в отделение полиции для разбирательства, заявили в Следкоме. Было возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство.

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1 сентября следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в Раменском городском округе Подмосковья.

Местные жители неоднократно жаловались властям и в правоохранительные органы на «противоправные действия мигрантов», но меры так и не были приняты, сказали в ведомстве.

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драка массовая драка Краснодарский край следком Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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После массовой драки на Кубани завели уголовное дело
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СК завел дело после данных о массовой драке мигрантов в Подмосковье
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