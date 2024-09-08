Бастрыкин затребовал доклад о массовой драке на Кубани из-за девушки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о массовой драке в Северском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба Следкома.
По данным СК, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности.
Накануне возле Дома культуры в поселке Афипском произошла массовая драка, в которой, по разным оценкам, участвовали от 40 до 60 человек. Местные власти рассказали, что конфликт произошел из-за девушки, никто из участников конфликта не получил серьезных травм.
После драки более 40 человек были доставлены в отделение полиции для разбирательства, заявили в Следкоме. Было возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство.
1 сентября следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в Раменском городском округе Подмосковья.
Местные жители неоднократно жаловались властям и в правоохранительные органы на «противоправные действия мигрантов», но меры так и не были приняты, сказали в ведомстве.
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