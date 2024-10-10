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СК завел дело после обрушения грунта на угольном разрезе в Кузбассе

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту обрушения грунта и породы на угольном предприятии, сообщила пресс-служба СК.

Обрушение произошло ночью 10 октября на Моховском разрезе филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» в Беловском муниципальном округе. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Уголовное дело возбуждено по ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении работ. Статья предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В СК уточнили, что обрушение грунта и породы произошло при добыче при угля открытым способом. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

На Большой Никитской улице в Москве произошел провал грунта
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Моховский угольный разрез был образован в 1966 году. Он является самым протяженным в Кузбассе, а также единственным предприятием открытой угледобычи на Кольчугинском руднике.

К открытому способу добычи прибегают, если уголь залегает на небольших глубинах. Такие месторождения называются разрезами.

8 октября на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло обрушение породы в очистном забое, в результате погиб работник шахты.

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Следственный комитет Кемеровская область Кузбасс уголовное дело
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