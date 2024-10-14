В Москве разоблачили работавших под видом модельного агентства мошенников

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали восемь человек, которые представлялись сотрудниками модельного агентства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники размещали в интернете приглашения на кастинг для желающих стать моделями. Собеседования проходили в офисах на Пресненской набережной и улице Большая Дмитровка, на встрече молодым людям и девушкам предлагали пройти обучение по профессии с последующей компенсацией.

«Введенные в заблуждение соискатели платили от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Некоторые из них брали кредиты, так как не располагали такой суммой», — написала Волк.

Обязательства по обучению агентство не выполняло, от действий мошенников пострадали десять человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Задержанным работникам организации, в том числе руководителю, избрали меры пресечения. В офисах агентства и в квартирах фигурантов дела прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли деньги, смартфоны и электронные носители информации.