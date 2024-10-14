 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве разоблачили работавших под видом модельного агентства мошенников

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали восемь человек, которые представлялись сотрудниками модельного агентства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники размещали в интернете приглашения на кастинг для желающих стать моделями. Собеседования проходили в офисах на Пресненской набережной и улице Большая Дмитровка, на встрече молодым людям и девушкам предлагали пройти обучение по профессии с последующей компенсацией.

«Введенные в заблуждение соискатели платили от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Некоторые из них брали кредиты, так как не располагали такой суммой», — написала Волк.

Обязательства по обучению агентство не выполняло, от действий мошенников пострадали десять человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с «заменой» полиса ОМС
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Задержанным работникам организации, в том числе руководителю, избрали меры пресечения. В офисах агентства и в квартирах фигурантов дела прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли деньги, смартфоны и электронные носители информации.

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Россияне сочли чрезмерным число мигрантов в стране

WP узнала, что ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле

Экспорт алкоголя сократился в 2 раза: кто покупает водку и вино из России

Комика Диму Гаврилова оштрафовали за дискредитацию армии

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва модельное агентство мошенничество
Материалы по теме
ВТБ назвал самые распространенные схемы телефонного мошенничества
Финансы
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с «заменой» полиса ОМС
Общество
В Петербурге обманувший пенсионерку курьер мошенников сдался полиции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Россияне заявили о гордости цирком в странеОбщество, 12:33
Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога с зарплатой ₽300 тыс.Спорт, 12:31
Когда проблемы с психологом — повод обратиться в этическую комиссиюPro, 12:30
В Подмосковье пьяный полицейский попал в ДТП при движении по встречкеОбщество, 12:30
Как нацпроект ускоряет переход компаний на отечественный софтНациональные проекты, 12:25
Российские майнеры заявили о необходимости выхода на биржуКрипто, 12:22
Суд отклонил требование удалить сообщения о «запертых детях» в «Крокусе»Общество, 12:18
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Российские военные взяли под контроль Левадное в Запорожской области⁠Политика, 12:18
Бастрыкин потребовал доклад о драке мигрантов с ранеными россиянамиОбщество, 12:16
МИД Украины осудил Джареда Лето за планы выступить в МосквеПолитика, 12:10
Неспешность и звезды Болливуда: как выйти на рынок ИндииОтрасли, 12:05
Средняя ставка по ипотеке на новостройки в России впервые превысила 23%Недвижимость, 12:03
Как создать успешную компанию на консервативном рынкеРБК Компании, 12:00
Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб.Бизнес, 11:57