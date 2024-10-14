Глава Минцифры Казахстана сообщил об открытии офиса Telegram в республике
Telegram назначит своего представителя и откроет офис в Казахстане, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев на встрече с членами Торговой палаты США и сотрудниками американских компаний.
«В соответствии с нашим законодательством интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram», — сказал Мадиев.
По словам министра, казахстанские власти активно сотрудничают с Telegram в работе над удалением неправомерных публикаций и блокировкой деструктивных каналов.
Мадиев отметил, что Минцифры Казахстана вместе с Meta (признана в России экстремистской. — РБК) начали работу по борьбе с мошенническими схемами. За последний квартал компания при помощи технологий искусственного интеллекта заблокировала 1,2 млрд фейковых аккаунтов по всему миру, подчеркнул министр.
После задержания в Париже в августе основатель Telegram Павел Дуров неоднократно сообщал об обновлениях в работе мессенджера. В сентябре он заявил о запуске бота @SearchReport для жалоб на нелегальный контент. Telegram также решил удалить функцию «Люди рядом» и заменить ее на «Бизнес рядом», где будут отображаться «легальные, проверенные компании».
Позднее Дуров рассказал, что предложил около 10 улучшений для мессенджера. В частности, в Telegram появится возможность добавлять медиафайлы к сообщениям после отправки и просматривать время редактирования постов. Обновления также коснутся подарков и хештегов.
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