 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Летчик Таскаев рассказал, за что получил звание Героя России

Летчик-испытатель Таскаев получил звание Героя России за спасение МиГ-31М
Роман Таскаев
Роман Таскаев (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Летчик-испытатель Роман Таскаев получил звание Героя России за спасение истребителя-перехватчика МиГ-31М в начале 1990-х. Об этом он рассказал «РИА Новости».

По словам Таскаева, экипаж смог посадить военный самолет на аэродром при отказе обоих двигателей во время испытаний на высокой скорости. Вместе с ним летел штурман Леонид Попов.

«При заходе в зону пусков у нас произошло разрушение опоры правого двигателя. Началась сильная вибрация. Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация «пожар левого двигателя», — рассказал Таскаев. Двигатель пришлось тоже выключить, продолжая лететь на большой скорости и вдали от аэродрома взлета.

Летчикам удалось «дотянуть до точки», то есть долететь до аэродрома, и не катапультироваться, несмотря на то что поступить так им рекомендовали операторы на земле. После этого случая руководство фирмы МиГ представило летный экипаж испытателей к государственным наградам. Таскаев получил звание Героя России в августе 1992 года.

Летчик рассказал подробности попытки Украины угнать Ту-22М3
Политика
Фото:Пресс-служба ФСБ / РИА Новости

Роман Таскаев родился в городе Хилок Читинской области 14 октября 1954 года, ему исполнилось 69 лет. Он поднял в небо и провел испытания реактивного учебно-тренировочного самолета МиГ-АТ в конце девяностых годов, а также участвовал в многочисленных испытаниях сверхзвуковых боевых самолетов, в том числе МиГ-31 и МиГ-29. В 1995 году Таскаев установил мировой авиационный рекорд высоты полета на МиГ-29. В мае 2017 года вместе с Героем России Олегом Кононенко выполнил первый подъем самолета МС-21.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Герой России летчик-испытатель самолет МиГ-31
Материалы по теме
Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту из Уфы
Политика
Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
Общество
Главой министерства молодежи Якутии назначили выпускника «Времени героев»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Как за последние годы «поумнели» кормушки для домашних животныхPro, 11:02
В МТС ответили на требование ФАС выплатить ₽3 млрдБизнес, 11:01
Как изменения в IT-инфраструктуре помогают бизнесу быстрее растиОтрасли, 10:56
Комику Диме Гаврилову назначили штраф в ₽30 тыс. за дискредитацию армииОбщество, 10:56
Маткапитал на второго ребенка: как получить и на что можно потратитьНедвижимость, 10:45
Как устойчивое развитие задает тренды для российского бизнесаОтрасли, 10:39
Суд назвал причину признания экс-следователя Качура иноагентомОбщество, 10:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК возбудил уголовное дело после ЧП на съемках фильма «Василий Теркин»Общество, 10:34
«Ровные цифры для китайца»: как мы покупали красивый номер на машинуАвто, 10:33
«Ростелеком» — о появлении «цифровых кадров» и автоматизации процессовОтрасли, 10:22
Чемпион России среди юниоров в фигурном катании приостановил карьеруСпорт, 10:21
Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за планирование терактаПолитика, 10:10
Журналистку Соколовскую объявили в розыск после ее отъезда в ЭстониюПолитика, 10:04
ФАС обязала МТС снизить тарифы и заплатить в бюджет 3 млрд руб.Бизнес, 10:02