Летчик Таскаев рассказал, за что получил звание Героя России

Роман Таскаев (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Летчик-испытатель Роман Таскаев получил звание Героя России за спасение истребителя-перехватчика МиГ-31М в начале 1990-х. Об этом он рассказал «РИА Новости».

По словам Таскаева, экипаж смог посадить военный самолет на аэродром при отказе обоих двигателей во время испытаний на высокой скорости. Вместе с ним летел штурман Леонид Попов.

«При заходе в зону пусков у нас произошло разрушение опоры правого двигателя. Началась сильная вибрация. Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация «пожар левого двигателя», — рассказал Таскаев. Двигатель пришлось тоже выключить, продолжая лететь на большой скорости и вдали от аэродрома взлета.

Летчикам удалось «дотянуть до точки», то есть долететь до аэродрома, и не катапультироваться, несмотря на то что поступить так им рекомендовали операторы на земле. После этого случая руководство фирмы МиГ представило летный экипаж испытателей к государственным наградам. Таскаев получил звание Героя России в августе 1992 года.

Роман Таскаев родился в городе Хилок Читинской области 14 октября 1954 года, ему исполнилось 69 лет. Он поднял в небо и провел испытания реактивного учебно-тренировочного самолета МиГ-АТ в конце девяностых годов, а также участвовал в многочисленных испытаниях сверхзвуковых боевых самолетов, в том числе МиГ-31 и МиГ-29. В 1995 году Таскаев установил мировой авиационный рекорд высоты полета на МиГ-29. В мае 2017 года вместе с Героем России Олегом Кононенко выполнил первый подъем самолета МС-21.