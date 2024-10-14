 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России

Сийярто исключил риски из-за ядерной доктрины России после конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Изложенные в измененной ядерной доктрине России риски будут устранены в случае завершения конфликта на Украине, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Корректировка российской ядерной доктрины является показателем необходимости урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, уверен Сийярто. По его словам, конфликт «не имеет решения на поле боя» и требует мирных переговоров.

Международному сообществу следует уделять больше внимания поиску дипломатического решения украинского кризиса, подчеркнул дипломат.

В МИДе рассказали о причине обновления ядерной доктрины
Политика
Фото:Министерство обороны РФ / РИА Новости

В конце сентября президент России Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину. По словам президента, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Речь о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

В Кремле назвали изменения сигналом западным странам, который предупреждает «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными». Новый генсек НАТО Марк Рютте позднее заявил, что Североатлантический альянс не наблюдает угрозы немедленного применения ядерного оружия со стороны Москвы и продолжит поддержку Украины.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Венгрия Петер Сийярто Военная операция на Украине Россия
Материалы по теме
Сийярто назвал ошибкой отказ обсудить гарантии для Москвы в 2021 году
Политика
В МИДе рассказали о причине обновления ядерной доктрины
Политика
Новый генсек НАТО не увидел немедленной ядерной угрозы со стороны России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Летчик Таскаев рассказал, за что получил звание Героя РоссииПолитика, 09:28
Сийярто оценил изменение ядерной доктрины РоссииПолитика, 09:27
Росреестр сообщил о двух рекордах по онлайн-сделкам с жильем в МосквеНедвижимость, 09:20
Палата адвокатов предложила уголовно наказывать за недопуск к задержаннымОбщество, 09:18
Психолог Эрик Берн 19 лет изучал, как устроены группы. Вот что он выяснилPro, 09:16
Как средний класс поможет Индии обогнать КитайОтрасли, 09:04
Как нацпроект ускоряет переход компаний на отечественный софтНациональные проекты, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Врачи назвали проблемой отсутствие единой системы с картами пациентовОбщество, 09:00
Москалькова сообщила о визите к 2 тыс. украинских военнопленныхПолитика, 08:54
В РПЦ назвали провокацией инициативы о введении налога на бездетностьОбщество, 08:38
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябреОбщество, 08:32
Как российские экспортеры используют цифровые валюты для платежейPro, 08:30
Минобороны сообщило о найденном под Угледаром схроне ВСУПолитика, 08:29
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:10