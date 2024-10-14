Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России

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Изложенные в измененной ядерной доктрине России риски будут устранены в случае завершения конфликта на Украине, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Корректировка российской ядерной доктрины является показателем необходимости урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, уверен Сийярто. По его словам, конфликт «не имеет решения на поле боя» и требует мирных переговоров.

Международному сообществу следует уделять больше внимания поиску дипломатического решения украинского кризиса, подчеркнул дипломат.

В конце сентября президент России Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину. По словам президента, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Речь о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

В Кремле назвали изменения сигналом западным странам, который предупреждает «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными». Новый генсек НАТО Марк Рютте позднее заявил, что Североатлантический альянс не наблюдает угрозы немедленного применения ядерного оружия со стороны Москвы и продолжит поддержку Украины.