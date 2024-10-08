В МИДе рассказали о причине обновления ядерной доктрины

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия учитывает, что в стратегии Североатлантического альянса повышается роль ядерного оружия, в связи с этим происходит обновление Основ госполитики России в области ядерного сдерживания. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«И в концептуальном, и в политическом, и в военно-техническом смыслах ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса», — сказал замминистра.

По его словам, обновления ядерной доктрины нужны, чтобы лишить оппонентов иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми имеющимися способами.

Грушко напомнил о заявлении бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о необходимости привести ядерные ракеты в состояние боевой готовности в рамках ядерного сдерживания из-за растущих угроз со стороны России и Китая. По словам Столтенберга, альянс должен послать прямой сигнал своим противникам путем демонстрации ядерного арсенала.

26 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Среди нововведений, в частности, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание, и дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

В Кремле заявили, что эти изменения можно считать определенным сигналом западным странам, который предупреждает их «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

По словам Столтенберга, анонсированные Путиным изменения в ядерной доктрине являются «попыткой запугивания» как Украины, так и НАТО в целом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить «ядерную риторику» российских властей и назвал изменения доктрины «безответственными» и «несвоевременными».