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Общество ,  
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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре

Фото: Сергей Елагин / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Global Look Press

Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян с первого понедельника ноября, поскольку 4 ноября празднуют День народного единства, следует из производственного календаря.

Понедельник приходится на день празднования, поэтому он будет выходным. Рабочая неделя продлится с 5 по 8 ноября. Однако перед этим, на неделе с 28 октября по 3 ноября, россиянам придется работать шесть дней — субботу сделали сокращенным рабочим днем.

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День народного единства в России приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и фактическому окончанию Смутного времени в 1612 году. Предводительствовали народным ополчением Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

По результатам опроса Superjob за 2023 год, россияне стали чаще брать отпуска и отгулы ко Дню народного единства. Тогда 15% опрошенных проголосовали за этот вариант. Чаще других берут выходной на праздник люди в возрасте до 34 лет.

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День народного единства Россия выходной четырехдневная рабочая неделя
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