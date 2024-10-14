Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре
Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян с первого понедельника ноября, поскольку 4 ноября празднуют День народного единства, следует из производственного календаря.
Понедельник приходится на день празднования, поэтому он будет выходным. Рабочая неделя продлится с 5 по 8 ноября. Однако перед этим, на неделе с 28 октября по 3 ноября, россиянам придется работать шесть дней — субботу сделали сокращенным рабочим днем.
День народного единства в России приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и фактическому окончанию Смутного времени в 1612 году. Предводительствовали народным ополчением Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.
По результатам опроса Superjob за 2023 год, россияне стали чаще брать отпуска и отгулы ко Дню народного единства. Тогда 15% опрошенных проголосовали за этот вариант. Чаще других берут выходной на праздник люди в возрасте до 34 лет.
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