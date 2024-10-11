Вильфанд рассказал, в каких регионах водителям пора менять резину

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Водителям в Приволжском федеральном округе (ПФО) следует в связи с приближающимися холодами поменять летнюю резину на своих автомобилях на зимнюю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К востоку от Москвы в ПФО, начиная от Кирова, Нижнего Новгорода и дальше, уже везде ночные температуры будут минус пять — минус семь градусов. Соответственно, дорога будет скользкой, тормозной путь увеличивается», — передает его слова «РИА Новости».

Однако в Москве менять резину водителям пока рано, отметил синоптик.

В начале недели, 7 октября, Вильфанд сообщил, что снег уже покрыл около 40–45% территории России. Как уточнил синоптик, зима наступила в северных, центральных регионах Дальнего Востока — Чукотке, Магаданской области, а также на севере Хабаровского края. В Якутии выпало до 22–23 см снега.

К концу недели почти 70% Сибирского федерального округа будет в снегу. Исключение будут составлять только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, уточнил Вильфанд.