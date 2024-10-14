В первом туре парламентских выборов в Литве победили социал-демократы

Победу в первом туре выборов в литовский Сейм одержала Социал-демократическая партия Литвы (ЛСДП), сообщает Delfi.

Второе место заняла правящая партия Союз Отечества — Христианские демократы Литвы. На третьем месте — «Заря Немана» («Nemuno aušra»).

Первый тур выборов состоялся в Литве 13 октября. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 52,06% избирателей.

Сейм Литвы, однопалатный парламент, состоит из 141 депутата. Они избираются сроком на четыре года в одномандатных и многомандатных округах путем тайного голосования на прямых выборах смешанной системы.

Второй тур выборов в 2024 году пройдет 27 октября.

Летом литовский Сейм одобрил прекращение двустороннего договора с Россией о правовой помощи и правовых отношениях. За это проголосовали 93 депутата. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская подчеркнула, что возможность обращения за правовой помощью останется. Сделать это можно с помощью «дипломатических процедур».