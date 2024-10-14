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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова назвала число семей, воссоединившихся в ходе военной операции

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Военная операция на Украине

Удалось воссоединить 48 семей, разлученных в результате конфликта на Украине, заявила в интервью газете «Аргументы и факты» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«И каждая история очень тяжелая», — отметила она.

Среди тех, кому смогли помочь, две девочки из российской семьи, проживавшей в Одесской области. У их родителей там был свой магазин, но после начала конфликта их арестовали по обвинению в шпионаже. Девочки шести и одиннадцати лет остались одни, но смогли связаться со своей бабушкой из Нижнего Новгорода.

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Фото:Минобороны России

«Бабушка и тетя этих девочек обратились к нам с просьбой их спасти», — рассказала Москалькова.

Офис уполномоченного по правам человека в России связался с украинскими коллегами, детей в результате привезли на границу Украины с Молдавией, детей удалось вернуть в Россию.

Омбудсмен рассказала и другую историю. К ней обратились две мамы из Донецка и Луганска, дети которых находились «где-то за границей». Их начали искать совместно с министерством иностранных дел России.

«И нашли — в Австрии. Оказалось, что ребята были на каких-то спортивных сборах на Украине в тот момент, когда начали наступать российские войска», — рассказала Москалькова.

Их хотели передать местной семье, но дети не согласились. Процесс возвращения детей их родителям длился почти год. В результате в Россию их вернули через Турцию.

Достичь такого результата удалось, в том числе, при посредничестве украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, о нем Москалькова упомянула в интервью. 10 октября российский омбудсмен сообщила, что в «ближайшее время» встретится с коллегой, чтобы обсудить условия содержания пленных.

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