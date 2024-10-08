Клишас назвал неконституционным один из миграционных законопроектов

Изгнанный из «Единой России» депутат Марченко предложил признать гражданство другой страны отягчающим обстоятельством в уголовных делах. Конституция гарантирует равенство перед законом. Эксперты предупредили об оттоке специалистов

Андрей Клишас (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

Законопроект о признании гражданства другой страны в качестве отягчающего обстоятельства в уголовных делах противоречит Конституции, заявил в телеграм-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности», — сказано в ч. 2 ст. 19 Конституции России. Принцип равенства перед законом закреплен и ст. 4 УК: «Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».

Речь идет о законопроекте, который в Госдуму внес депутат Евгений Марченко — он вне фракции, поскольку три года назад был исключен из «Единой России» за голосование вопреки решению фракции.

В пояснительной записке к его законопроекту утверждается, что такая мера сформирует более ответственное отношение мигрантов к соблюдению законов и станет действенным превентивным средством.

О противоречии законопроекта Конституции заявил в телеграм-канале этим утром адвокат Сергей Бадамшин и добавил: «Может, пора обязать депутатов регулярно сдавать экзамен по курсу основ государства и права?» Одну из его записей Клишас репостнул незадолго до публикации своего мнения.

Депутатскую инициативу раскритиковали и прочие эксперты. «Вряд ли эта норма может существенно изменить поведение иностранцев. Но то, что в России они будут «на особом счету», вполне может стать фактором, принимаемым в расчет при рассмотрении возможности трудовой миграции — прежде всего квалифицированными и высококвалифицированными мигрантами», — рассказал «Коммерсанту» глава группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер.

«Это приведет к оттоку лиц, прибывающих в нашу страну для работы, туризма и иных целей», — предупредила партнер юридической компании Criminal Defense Firm Анна Голуб. Она добавила, что не понимает, что делать россиянам с двойным гражданством, которые при «буквальном прочтении нормы автоматически «награждаются» отягчающим обстоятельством».