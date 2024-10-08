 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Клишас назвал неконституционным один из миграционных законопроектов

Сенатор Клишас назвал неконституционным миграционный законопроект о гражданстве
Изгнанный из «Единой России» депутат Марченко предложил признать гражданство другой страны отягчающим обстоятельством в уголовных делах. Конституция гарантирует равенство перед законом. Эксперты предупредили об оттоке специалистов
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

Законопроект о признании гражданства другой страны в качестве отягчающего обстоятельства в уголовных делах противоречит Конституции, заявил в телеграм-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности», — сказано в ч. 2 ст. 19 Конституции России.

Принцип равенства перед законом закреплен и ст. 4 УК: «Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».

Кадыров раскритиковал «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантов
Политика
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Речь идет о законопроекте, который в Госдуму внес депутат Евгений Марченко — он вне фракции, поскольку три года назад был исключен из «Единой России» за голосование вопреки решению фракции.

В пояснительной записке к его законопроекту утверждается, что такая мера сформирует более ответственное отношение мигрантов к соблюдению законов и станет действенным превентивным средством.

О противоречии законопроекта Конституции заявил в телеграм-канале этим утром адвокат Сергей Бадамшин и добавил: «Может, пора обязать депутатов регулярно сдавать экзамен по курсу основ государства и права?» Одну из его записей Клишас репостнул незадолго до публикации своего мнения.

Депутатскую инициативу раскритиковали и прочие эксперты. «Вряд ли эта норма может существенно изменить поведение иностранцев. Но то, что в России они будут «на особом счету», вполне может стать фактором, принимаемым в расчет при рассмотрении возможности трудовой миграции — прежде всего квалифицированными и высококвалифицированными мигрантами», — рассказал «Коммерсанту» глава группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер.

«Это приведет к оттоку лиц, прибывающих в нашу страну для работы, туризма и иных целей», — предупредила партнер юридической компании Criminal Defense Firm Анна Голуб. Она добавила, что не понимает, что делать россиянам с двойным гражданством, которые при «буквальном прочтении нормы автоматически «награждаются» отягчающим обстоятельством».

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Какое вино пить, когда зябко и грустно?

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Андрей Клишас мигранты миграционная политика Сергей Бадамшин гражданство
Материалы по теме
В Думу внесли пять законопроектов о миграции
Политика
Крупный бизнес перечислил сложности при найме мигрантов
Экономика
Хуснуллин пообещал, что в России больше не будет нелегальной миграции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 17:58
Жителя Петербурга лишили родительских прав из-за сына «Даши» в платьеОбщество, 18:40
С осужденных за рекордную взятку в биткоинах взыскали 7,8 млрд руб.Политика, 18:32
Роскомнадзор заблокировал DiscordТехнологии и медиа, 18:16
Рособрнадзор вновь предупредил семь вузов насчет экзаменов для мигрантовОбщество, 18:15
СБУ сообщила о задержании «помощника Глазьева» в МолдавииПолитика, 18:12
Байден отменил поездки в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон»Политика, 18:08
Орбан оценил перспективы Украины на поле бояПолитика, 18:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Крупная криптобиржа подала в суд на SEC СШАКрипто, 18:00
«Роскосмос» показал кадры с ураганом «Милтон», приближающимся к ФлоридеОбщество, 17:51
Стратегии брокера: что делать инвестору в период высоких ставокИнвестиции, 17:50
Российские пограничники уйдут с границы Армении и ИранаПолитика, 17:50
«Грузинская мечта» обвинила посла ЕС во вмешательстве в выборыПолитика, 17:45
Брокер БКС запустил внебиржевые торги долларом, евро и дирхамом ОАЭИнвестиции, 17:42
ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 17:39