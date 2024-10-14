В Госдуме предложили «закручивать гайки» вместо запрета животных в цирке
Решать вопрос о запрете использования животных для выступлений в цирке необходимо постепенно, а не запретом, заявил «РИА Новости» первый замглавы думского комитета по экологии Владимир Бурматов. Он напомнил о законопроекте, который рассмотрит Госдума в следующем месяце.
«Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому, то есть надо ее решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали», — сказал депутат.
Бурматов предположил, что принятие закона грозит коллапсом, поскольку реабилитационные центры для животных переполнены: «У них огромный наплыв животных, какой реабилитационный центр примет слонов и тигров».
Он отметил, что теперь цирковые программы содержат меньше номеров, где выступают именно дикие животные. Для выступлений используют, в основном, домашних и сельскохозяйственных животных, которые привыкли взаимодействовать с человеком и хорошо поддаются дрессировке, объяснил Бурматов. По его словам, при рассмотрении законопроекта будет предложено отправить его на доработку, поскольку «та часть, которая касается будущих животных, не проработана».
Соответствующий законопроект в Госдуму внесли в октябре 2023 года. Авторами инициативы выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Законопроект включен в примерную программу решением Совета Госдумы на ноябрь 2024 года.
Предложение депутатов впоследствии раскритиковал глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его словам, шансов у законопроекта нет, так как аудитория заинтересована в таких номерах.
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