Граждан Грузии и Украины объявили в розыск за взрыв на Крымском мосту
Следствие объявило гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко, которых считает причастными к подрыву Крымского моста в 2022 году, в межгосударственный розыск. Об этом со ссылкой на судебные материалы пишет ТАСС.
Инасаридзе вменяют три статьи УК:
- п. «б» ч. 3 ст. 205 — теракт, повлекший смерть человека,
- ч. 4 ст. 222.1 — незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору
- ч. 3 ст. 226.1 — контрабанда взрывчатых веществ организованной группой.
Андрейченко подозревают по двум статьям — п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1.
Инасаридзе в марте арестовали заочно.
Взрывы на Крымском мосту произошли дважды — осенью 2022 года и летом 2023 года. Первый раз там взорвался грузовик, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Расследование о взрыве завершили в феврале 2024 года. Тогда следователи сообщали, что по делу проходят 13 человек, восемь из которых арестованы. Остальных объявили в розыск.
Во второй раз мост атаковали два надводных беспилотника, в результате погибли два человека, рухнул пролет автомобильной части моста по направлению в Тамань, повреждения получил еще один пролет.
Тогда Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее терактом и обвинил в нем украинские спецслужбы. В Киеве подтвердили причастность своих спецслужб к обоим взрывам. Президент России Владимир Путин назвал атаки бессмысленными.
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