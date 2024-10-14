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Теракт на Крымском мосту ,  
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Граждан Грузии и Украины объявили в розыск за взрыв на Крымском мосту

Сюжет
Теракт на Крымском мосту
Сюжет
Взрыв на Крымском мосту

Следствие объявило гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко, которых считает причастными к подрыву Крымского моста в 2022 году, в межгосударственный розыск. Об этом со ссылкой на судебные материалы пишет ТАСС.

Инасаридзе вменяют три статьи УК:

  • п. «б» ч. 3 ст. 205 — теракт, повлекший смерть человека,
  • ч. 4 ст. 222.1 — незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору
  • ч. 3 ст. 226.1 — контрабанда взрывчатых веществ организованной группой.

Андрейченко подозревают по двум статьям — п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1.

Инасаридзе в марте арестовали заочно.

Взрывы на Крымском мосту произошли дважды — осенью 2022 года и летом 2023 года. Первый раз там взорвался грузовик, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Расследование о взрыве завершили в феврале 2024 года. Тогда следователи сообщали, что по делу проходят 13 человек, восемь из которых арестованы. Остальных объявили в розыск.

Во второй раз мост атаковали два надводных беспилотника, в результате погибли два человека, рухнул пролет автомобильной части моста по направлению в Тамань, повреждения получил еще один пролет.

Тогда Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее терактом и обвинил в нем украинские спецслужбы. В Киеве подтвердили причастность своих спецслужб к обоим взрывам. Президент России Владимир Путин назвал атаки бессмысленными.

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Грузия Украина Крымский мост подрыв розыск
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