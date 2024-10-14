Венгрия обвинила США в трате «многих миллионов долларов» на оппозицию

США вложили миллионы долларов в венгерскую оппозицию в рамках вмешательства в местные парламентские выборы в 2022 году, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана», — рассказал он.

По словам Сийярто, США предпринимают такие попытки и сейчас — тратят «много миллионов долларов», чтобы сместить действующую власть в Венгрии.

Министр подчеркнул, что несмотря на подобные действия с американской стороны, на тех парламентских выборах оппозиция получила всего 35% голосов против 54%, набранных действующим правительством. Сийярто выразил надежду, что к такому же результату приведут и дальнейшие попытки вмешательства США во внутреннюю политику страны.

Итоги выборов 2022 года в Венгрии подвели в начале апреля. Победу на них одержала правящая партия ФИДЕС в союзе с Христианско-демократической народной партией (ХДНП). Они обошли «Объединение за Венгрию» — оппозиционную коалицию из шести партий.

Власти США отвергают обвинения Венгрии в попытках вмешаться в избирательный процесс и называют подобные утверждения безосновательными. Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман отмечал: «Венгрия выступает в поддержку кандидатов на выборах по всему миру от Польши до Бразилии, и при этом осуждает иностранное вмешательство здесь, дома».