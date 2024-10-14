Vast Space рассказала о проекте замены МКС

Компания Vast Space анонсировала создание космической станции Haven-2, части которой начнут размещать на низкой околоземной орбите в конце 2020-х годов. Об этом пишет Spacenews.

Запуск первого модуля станции запланирован на 2028 год. Он будет вдвое больше, чем одномодульная станция Haven-1, которую хотят запустить на орбиту во второй половине 2025 года. Кроме того, первая часть новой станции будет иметь стыковочные порты с двух сторон.

В 2029 и 2030 годах с интервалом примерно в полгода компания планирует запустить еще три дополнительных модуля, которые состыкуются в одну линию и будут практически одинаковыми. При этом, оснащены они будут разным лабораторным оборудованием.

В 2030 году Vast намерена запустить основной, более крупный модуль, к которому пристыкуются первые четыре модуля. Таким образом, вся конструкция будет иметь форму креста. На основной части станции будет находиться шлюз для выхода в открытый космос. Завершить строительство Haven-2 планируют в 2032 году, запустив к тому времени еще четыре модуля.

Проект запланировали в рамках подготовки NASA к выводу Международной космической станции (МКС) из эксплуатации. Как пишет Bloomberg, для этого NASA призывает частные компании разрабатывать новое поколение космических станций. Финансирование для этих целей уже получили Axiom Space Inc., Blue Origin и Starlab Space.

Построить свою орбитальную станцию планирует и Россия. Для этого к 2033 году она должна запустить 34 ракеты-носителя, заявил генеральный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников. О создании РОС в 2022 году объявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Тогда же он заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года.