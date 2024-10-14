Премьер Исландии объявил о роспуске правительства

Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о роспуске своего правительства, сообщает местная телекомпания RÚV.

Он намерен предложить президенту страны Халле Томасдоттир провести парламентские выборы в конце ноября.

По словам министра, ближе к осени между правящими партиями начал возникать конфликт, в том числе, из-за миграционного вопроса и энергетической политики. Поэтому, по его мнению, для страны будет лучше провести выборы, чтобы найти решение для этих вопросов.

Бьярни Бенедиктссон занимает пост премьер-министра Исландии с января 2017 года.

Как пишет Reuters, коалиционное правительство Исландии столкнулось с разногласиями после недавнего извержения вулкана, из-за которого многим людям пришлось покинуть свои дома, что негативно сказалось на экономике страны.

Извержение вулкана Сундхнукур на юго-западе Исландии произошло в августе. В ночь на 23 число того месяца в близлежащем городе Гриндавик объявили чрезвычайное положение.