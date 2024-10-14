Премьер Исландии объявил о роспуске правительства
Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о роспуске своего правительства, сообщает местная телекомпания RÚV.
Он намерен предложить президенту страны Халле Томасдоттир провести парламентские выборы в конце ноября.
По словам министра, ближе к осени между правящими партиями начал возникать конфликт, в том числе, из-за миграционного вопроса и энергетической политики. Поэтому, по его мнению, для страны будет лучше провести выборы, чтобы найти решение для этих вопросов.
Бьярни Бенедиктссон занимает пост премьер-министра Исландии с января 2017 года.
Как пишет Reuters, коалиционное правительство Исландии столкнулось с разногласиями после недавнего извержения вулкана, из-за которого многим людям пришлось покинуть свои дома, что негативно сказалось на экономике страны.
Извержение вулкана Сундхнукур на юго-западе Исландии произошло в августе. В ночь на 23 число того месяца в близлежащем городе Гриндавик объявили чрезвычайное положение.
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