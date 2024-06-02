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Президентом Исландии стала бывший директор компании Ричарда Брэнсона

Президентом Исландии стала бывший директор компании Ричарда Брэнсона Томасдоттир
Халла Томасдоттир
Халла Томасдоттир (Фото: hallatomasdottir.is)

В президентской гонке в Исландии победила предпринимательница Халла Томасдоттир, набравшая 34,3% голосов, сообщает телерадиокомпания RUV. Явка составила более 78%. Она станет второй по счету женщиной-президентом Исландии.

На втором месте с 25,2% бывшая премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с 25,2% голосов, на третьем — тоже женщина, исследователь проблем Арктики Халла Хрунд Логадоттир с 15,5%. Всего в выборах участвовали 12 кандидатов, из которых половина — женщины.

Томасдоттир — 55 лет. Она родилась в Исландии в семье психотерапевта и сантехника, получила степень бакалавра делового администрирования в Обернском университете в Монтгомери (штат Алабама) и степень MBA в Школе глобального менеджмента Thunderbird в Аризоне. 

Томасдоттир станет седьмым президентом Исландии. До этого страну с августа 2016 года возглавлял Гвюдни Йоуханнессон. В 2016 году Томасдоттир уже баллотировалась на пост президента страны, заняв второе место после Йоуханнессон.

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Общество
Фото:Public Security Department of Icelandic Police / Reuters

Первым президентом республики в июне 1944 года,  когда страна обрела полную независимость от Дании, стал Свейдн Бьернссон. Дольше всех на посту исландского президента находился Оулавюр Гримссон, который занимал должность с августа 1996 года по август 2016 года.

Президент Исландии избирается на прямых всеобщих выборах на четыре года. Он утверждает премьер-министра по итогам парламентских выборов после консультаций с руководителями партийных фракций в Альтинге (однопалатном парламенте из 63 депутатов). Последний может вынести вотум недоверия правительству.

Пост премьер-министра Исландии с января 2017 года занимает Бьярни Бенедиктссон.

RUV пишет, что Томасдоттир в течение шести лет была генеральным директором B Team, организации, созданной основателем конгломерата компаний Virgin Group Ричардом Брэнсоном. 

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