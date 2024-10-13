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Общество ,  
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В Зимбабве выявили первых двух пациентов с оспой обезьян

В Зимбабве выявили два первых случая заражения оспой обезьян, следует из заявления Минздрава страны, опубликованного на странице президента Эммерсона Мнангагвы в соцсети X.

Заболели 11-летний мальчик и 24-летний мужчина. Оба находятся в изоляции. Мальчик контактировал как минимум с семью людьми. Контакты заболевшего мужчины пока отслеживают.

Ребенок заболел после того, как в августе посетил ЮАР. В Зимбабве он вернулся 10 сентября, симптомы у него обнаружили спустя почти две недели — 23 сентября.

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У мужчины заболевание выявили после того, как он вернулся из Танзании 21 сентября. Симптомы оспы обезьян у него появились 29 числа того же месяца.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, впервые выявлено в 1958 году. Большинство случаев было зафиксировано в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.

Симптомы болезни похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.

За пределами африканского континента случаи заражения оспой обезьян снова стали фиксировать летом 2024 года. Так, первый случай заражение этим вирусом в августе выявили в Таиланде: заболел житель Европы, который приехал в Бангкок из Африки. В этом году в Африке выявили более 34 тыс. предполагаемых случаев заболевания, что более чем в три раза превышает число, зарегистрированное за тот же период в прошлом году.

В середине августа Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного уровня.

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Зимбабве Оспа обезьян заражение Танзания ЮАР
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