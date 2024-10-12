ТАСС назвал предварительную причину взрыва на заправке в Грозном

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС Фото: Таисия Боршигова / ТАСС Фото: Таисия Боршигова / ТАСС Фото: Таисия Боршигова / ТАСС Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Взрыв на автозаправке в Грозном, предварительно, произошел из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

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«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — рассказали агентству.

Собеседник также уточнил, что это была автогазозапровочная станция.

Днем 12 октября на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв цистерн с газом. В результате чего начался пожар, который ликвидировали в 16:09 мск. По данным телеграм-канала «112», взрыв произошел на заправке «Лидер».

Как писал ТАСС, одна из цистерн отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома.

При взрыве погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще пять человек получили ранения, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

После произошедшего следователи завели уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК России). Кроме этого, по факту взрыва проверку проводит прокуратура.