ТАСС назвал предварительную причину взрыва на заправке в Грозном
Взрыв на автозаправке в Грозном, предварительно, произошел из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — рассказали агентству.
Собеседник также уточнил, что это была автогазозапровочная станция.
Днем 12 октября на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв цистерн с газом. В результате чего начался пожар, который ликвидировали в 16:09 мск. По данным телеграм-канала «112», взрыв произошел на заправке «Лидер».
Как писал ТАСС, одна из цистерн отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома.
При взрыве погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще пять человек получили ранения, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
После произошедшего следователи завели уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК России). Кроме этого, по факту взрыва проверку проводит прокуратура.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов