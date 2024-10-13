Yonhap узнало о наличии устройств GPS в воздушных шарах КНДР
Некоторые воздушные шары, которые КНДР запустила в Южную Корею, были оснащены GPS-трекерами для отслеживания их маршрутов в режиме реального времени, пишет агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.
Агентство отметило, что Пхеньян не может установить подобные устройства на все аэростаты из-за финансовых ограничений. Однако их частичное наличие говорит о «накоплении опыта и данных», передает Yonhap.
В последнее время КНДР неоднократно запускала в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором и навозом, объясняя подобные акции ответными мерами на распространение Сеулом пропагандистских листовок.
Ранее Северная Корея обвинила Южную Корею в запуске в Пхеньян беспилотников 3, 9 и 10 октября, которые разбросали «многочисленные» листовки против государства. В северокорейском МИДе пригрозили привести в состояние готовности наступательное оружие на общей границе.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи опровергал отправку дронов в КНДР, передавало Yonhap.
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