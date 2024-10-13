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Общество ,  
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В Москве 2 человека пострадали при наезде автобуса на решетку канализации

На юге Москвы два пассажира пострадали в результате наезда автобуса на незакрепленную крышку канализационной решетки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

«Сегодня около 17:15 на Дорожной улице, в районе дома 20 корус 1 произошел инцидент с участием автобуса маршрута с941. По предварительной информации, автобус наехал на незакрепленную крышку канализационной решетки», — говорится в сообщении.

В результате ДТП транспортное средство провалилось колесом в яму. Как отметило агентство, пострадали два человека — их госпитализировали.

Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, информация о неисправной решетке была передана коммунальным службам.

По данным «МК», травмы получили трое пассажиров автобуса, двоих из них госпитализировали — 67-летнюю женщину и 16-летнего подростка.

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Фото:Астраханская полиция / Telegram

Ранее, 8 октября, в Солнцево на западе Москвы в ДТП с такси и машиной скорой помощи пострадали три человека.

По данным агентства городских новостей «Москва», двое пострадавших — из машины скорой помощи, еще один — из такси марки Kia. Из-за ДТП тогда перекрыли две полосы движения.

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