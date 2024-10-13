Генконструктор назвал число запусков для создания орбитальной станции
Россия планирует запустить 34 ракеты-носителя до 2033 года, чтобы создать Российскую орбитальную станцию (РОС), заявил генеральный конструктор РОС Владимир Кожевников, передает «Интерфакс».
«Первый пуск запланирован на 2027 год. В 2028 году выведение еще двух модулей — узлового и шлюзового одним пуском. И три пуска корабля ПТК (перспективный транспортный корабль. — РБК)», — сказал Кожевников.
Первый запуск планируют провести беспилотный, а последующие ожидается завершить примерно до 2033 года, уточнил генконструктор.
По данным агентства, по плану до 2033 года должны запустить 15 ракет-носителей «Ангара-А5М» и 19 запусков ракет «Союз-2.1б».
Ранее, в июле, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов также утвердил генеральный график создания РОС на период до 2033 года.
В июле 2022 года Борисов объявил о выходе России из проекта международной космической станции (МКС) после 2024 года и создании РОС. Позднее он уточнил, что конкретная дата будет зависеть от состояния станции, NASA планирует ее затопить в 2031 году.
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