Генконструктор назвал число запусков для создания орбитальной станции

Макет «Российской орбитальной станции» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия планирует запустить 34 ракеты-носителя до 2033 года, чтобы создать Российскую орбитальную станцию (РОС), заявил генеральный конструктор РОС Владимир Кожевников, передает «Интерфакс».

«Первый пуск запланирован на 2027 год. В 2028 году выведение еще двух модулей — узлового и шлюзового одним пуском. И три пуска корабля ПТК (перспективный транспортный корабль. — РБК)», — сказал Кожевников.

Первый запуск планируют провести беспилотный, а последующие ожидается завершить примерно до 2033 года, уточнил генконструктор.

По данным агентства, по плану до 2033 года должны запустить 15 ракет-носителей «Ангара-А5М» и 19 запусков ракет «Союз-2.1б».

Ранее, в июле, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов также утвердил генеральный график создания РОС на период до 2033 года.

В июле 2022 года Борисов объявил о выходе России из проекта международной космической станции (МКС) после 2024 года и создании РОС. Позднее он уточнил, что конкретная дата будет зависеть от состояния станции, NASA планирует ее затопить в 2031 году.