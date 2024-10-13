В Якутии суд отказал в аресте главы поселка, где собаки загрызли девочку
В Якутии суд отказался отправлять под стражу главу поселка Чульман, где из-за нападения стаи собак погибла девочка, сообщает пресс-служба судов республики Саха (Якутия) в телеграм-канале.
«Нерюнгринский городской суд РС (Я) отказал следователю по особо важным делам СУ СК РФ по РС (Я) в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы МО «поселок Чульман», — говорится в сообщении.
Вместо этого суд избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства. Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Верховном суде республики.
Главу поселка обвиняют по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
В понедельник, 7 октября, в якутском поселке Чульман стая бездомных собак напала на 12-летнюю девочку. Собак отогнали отец девочки и прохожий. Школьница получила укушенно-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы.
Девочку доставили в больницу, где ей провели операцию. Однако состояние оставалось крайне тяжелым. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась 9 октября.
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