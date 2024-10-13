 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Якутии суд отказал в аресте главы поселка, где собаки загрызли девочку

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости
Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

В Якутии суд отказался отправлять под стражу главу поселка Чульман, где из-за нападения стаи собак погибла девочка, сообщает пресс-служба судов республики Саха (Якутия) в телеграм-канале.

«Нерюнгринский городской суд РС (Я) отказал следователю по особо важным делам СУ СК РФ по РС (Я) в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы МО «поселок Чульман», — говорится в сообщении.

Вместо этого суд избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства. Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Верховном суде республики.

Главу поселка обвиняют по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

В Якутии умерла девочка, пострадавшая от нападения стаи собак
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В понедельник, 7 октября, в якутском поселке Чульман стая бездомных собак напала на 12-летнюю девочку. Собак отогнали отец девочки и прохожий. Школьница получила укушенно-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы.

Девочку доставили в больницу, где ей провели операцию. Однако состояние оставалось крайне тяжелым. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась 9 октября.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Якутия суд мера пресечения нападение животных
Материалы по теме
В Якутии умерла девочка, пострадавшая от нападения стаи собак
Общество
В Якутии завели дело после нападения бездомных собак на ребенка
Общество
СК начал проверку после нападения стаи собак на ребенка в Екатеринбурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Spiegel узнал, что Байден приедет в Германию после переноса «Рамштайна»Политика, 16:35
Собянин назвал объем бюджета на строительство жилья по реновацииГород, 16:32
15 человек пострадали на съемках фильма в Ленинградской областиОбщество, 16:16
SpaceX смогла посадить носитель «самой мощной в истории» ракетыТехнологии и медиа, 16:15
«Коммерсантъ» узнал о планах конфисковать активы Тимура ИвановаПолитика, 16:11
Вернувшийся в РПЛ Гончаренко заявил, что стоило уйти из «Урала» раньшеСпорт, 16:09
Организатор обмена раскрыл итоги второго раунда сделок с иностранцамиФинансы, 16:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жапаров счел неправильными указы Запада о запрете сотрудничать с РоссиейПолитика, 15:59
В Якутии суд отказал в аресте главы поселка, где собаки загрызли девочкуОбщество, 15:38
Нетаньяху призвал вывести миротворцев ООН из ЛиванаПолитика, 15:34
«Коммерсантъ» сообщил о смерти банкира Александра СмоленскогоБизнес, 15:34
Конор Макгрегор анонсировал следующий бой в 2025 годуСпорт, 15:32
Баланс интересов: какие решения нужны бизнесу в трудовых отношенияхОтрасли, 15:21
В Подмосковье завели дело против матери, напоившей ребенка уксусомОбщество, 15:09