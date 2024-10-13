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Общество ,  
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Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за брошенного окурка

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Людей эвакуировали из аэропорта Челябинска из-за брошенного окурка, который стал причиной задымления, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, пассажир покурил в туалете, бросил окурок в технологическую шахту, где начал тлеть утеплитель. В результате в VIP-зале произошло задымление — сработали противопожарные датчики. «Пассажиры эвакуированы из накопителя на площадь вблизи аэровокзала. Задержек рейсов не последовало», — добавили в прокуратуре.

В пресс-службе аэропорта добавили, что рядом с источником задымления прорвало трубу, некоторые помещения терминала подтопило. В результате происшествия никто не пострадал, службы авиагавани ликвидируют последствия.

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В начале сентября из аэропорта Манас в Бишкеке эвакуировали людей после сообщения о заложенной бомбе. Регистрацию на рейсы приостановили, однако посадка и взлет самолетов проходили в штатном режиме. Сообщение оказалось ложным.

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аэропорт Челябинска прокуратура окурок пожар
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